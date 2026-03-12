экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Агаси Арутюнян назначен представителем ФАО в Таджикистане

CentralAsia (TJ) -  Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) назначила Агаси Арутюняна представителем ФАО в Таджикистане. Он приступил к исполнению своих обязанностей 2 марта 2026 года.

В качестве представителя ФАО Агаси Арутюнян будет руководить планированием и реализацией программ и проектов ФАО в Таджикистане, сотрудничая с национальными партнерами и партнерами по развитию с целью дальнейшего развития устойчивых агропродовольственных систем, укрепления источников средств к существованию в сельской местности и повышения уровня продовольственной безопасности и качества питания в стране.

Агаси Арутюнян, гражданин Армении, обладает более чем 15-летним опытом работы на ответственных должностях в ФАО. Имеет докторскую степень (кандидата исторических наук) в области международных отношений, а также степень магистра и бакалавра в области международных отношений (Ереванский государственный университет, Армения). Он также получил свидетельство о последипломном образовании в области менеджмента (колледж Святого Антония, Оксфордский университет, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) и степень магистра гуманитарных наук в области международных отношений и европейских исследований (Центрально-Европейский университет).

Он сменил на этом посту Олега Гучгельдиева.

