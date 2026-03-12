Обещание Трампа застраховать идущие по Ормузскому проливу танкеры оказалось невыполнимым, - The Wall Street Journal

CentralAsia (CA) - Чтобы «обеспечить беспрепятственные поставки энергоресурсов миру», Дональд Трамп на прошлой неделе пообещал предоставить по разумной цене страхование рисков для судов, осуществляющих перевозки по Ормузскому проливу. При необходимости ВМС США также готовы сопровождать их для защиты от иранских атак, заявил президент. С тех пор США так и не предложили военные эскорты, а планы по страхованию столкнулись с суровой реальностью.

Идея о том, что США начнут предлагать полисы от военных рисков не решает главную проблему, которая мешает судам ходить по Ормузскому проливу, пояснили The Wall Street Journal судовладельцы и страховые брокеры. Британский рынок Lloyd’s of London, специализирующийся на морском страховании, «открыт для бизнеса», сказал Маркус Бейкер, руководитель глобального отдела морского и грузового страхования брокера Marsh: страховки есть, их просто никто не берет. «Главный вопрос скорее в обеспечении безопасности экипажей, чем в страховании ущерба», — добавил Джерри Калогиратос, гендиректор Capital Clean Energy Carriers, управляющей более чем 20 СПГ-танкерами.

Другая проблема – американские компании практически не занимаются таким специализированным страхованием, главный здесь – Lloyd’s of London. На реализацию плана Трампа Федеральная корпорация США по финансированию развития (DFC) получила $20 млрд, и американские чиновники стали звонить лондонским страховщикам и брокерам, пытаясь понять, как работает рынок, рассказали представители отрасли. У некоторых просили конфиденциальную информацию, делиться которой они не захотели.

Дэвид Смит, директор по морскому страхованию брокерской компании McGill and Partners, пояснил:

«Вокруг страхования военных рисков существует целая экосистема. Американские страховщики крайне редко занимают позиции, близкие именно к этой экосистеме».

Поняв, что не смогут организовать страхование, американцы изменили план, и DFC предложила $20 млрд на перестраховку (страхование некоторых рисков страховщиков). По словам представителя DFC, оно будет ограничено судами, которые соответствуют определенным — пока еще не озвученным — критериям.

«Конкретной информации о том, к кому именно это будет применяться, очень мало, а имеющиеся сообщения несколько противоречивы», — жалуется Смит.

Американская программа может помочь снизить стоимость страхования в Персидском заливе (сейчас оно составляет 1-2% стоимости судна против 0,25% в мирное время), но не решает проблему возобновления судоходства, говорят страховых брокеры. А оно, по их мнению, по-видимому, пока невозможно без организации конвоев под охраной военных кораблей – но никакой информации о перспективах таких конвоев Вашингтон пока не предоставил.

Президент Франции Эмманюэль Макрон направил в Персидский залив 12 кораблей, чтобы организовать «чисто оборонительную миссию для сопровождения судов, которая будет действовать совместно с европейскими и неевропейскими государствами». Но сопровождать контейнеровозы и танкеры через Ормузский пролив, по его словам, предполагается после окончания «наиболее интенсивной фазы конфликта».

Который пока и не думает заканчиваться. Наоборот: в четверг Иран нанес удар по двум танкерам около Ирака и по контейнеровозу у берегов ОАЭ. Ирак закрыл все нефтяные терминалы. Счет подбитым с начала конфликта судам пошел на второй десяток.

Во вторник министр энергетики США Крис Райт сообщил в посте в Х, что американские ВМС «успешно сопроводили» нефтяной танкер через Ормузский пролив. Это спровоцировало падение почти до $85 за баррель цен на нефть Brent, которые и так уже опустились ниже $100 после заявления Трампа об «очень быстром» прекращении войны. Но спустя два часа пост Райта был удален.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт опровергла информацию об эскорте. Министр иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи обвинил американских чиновников в «размещении фейковых новостей с целью манипулирования рынками». Цены на нефть пошли вверх и на утренних торгах в четверг снова превышали $100 за баррель.

В среду 32 страны, входящие в Международное энергетическое агентство, решили вывести на рынок рекордный объем нефти из стратегических резервов – 400 млн баррелей (на долю США придется 172 млн). Арнаб Датта, управляющий директор в вашингтонском аналитическом центре Employ America, который выступает за более активное использование резервов, сокрушается:

«Что для меня стало настоящим шоком, так это отсутствие какой-либо подготовки [со стороны администрации Трампа] к последствиям, которые это [война в Иране] может иметь для энергетического рынка. Ни к чему не подготовились. Абсолютно ни к чему».