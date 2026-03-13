экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Американский самолет-заправщик KC-135 разбился на западе Ирака
// Старший летчик Закари Руфус/ВВС

CentralAsia (CA) -  Центральное командование ВС США сообщило о крушении самолета-заправщика KC-135 на западе Ирака в ходе операции против Ирана «Эпическая ярость».

По данным военных, инцидент произошел в «дружественном воздушном пространстве» и не был связан с вражеским или дружественным огнем. Второй самолет, участвовавший в инциденте — также KC-135, — благополучно приземлился.

Сведений о членах экипажа командование не предоставило. По данным Reuters, на борту разбившегося самолета находились до шести военнослужащих.

Проиранская группировка «Исламское сопротивление в Ираке» заявила, что сбила самолет, назвав это защитой суверенитета и воздушного пространства страны. Американская сторона эту версию отвергает.

