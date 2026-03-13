Американский самолет-заправщик KC-135 разбился на западе Ирака
- Азия и мир, политика
- 11:40, 13 марта 2026
- Просмотров: 6208 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Центральное командование ВС США сообщило о крушении самолета-заправщика KC-135 на западе Ирака в ходе операции против Ирана «Эпическая ярость».
По данным военных, инцидент произошел в «дружественном воздушном пространстве» и не был связан с вражеским или дружественным огнем. Второй самолет, участвовавший в инциденте — также KC-135, — благополучно приземлился.
Сведений о членах экипажа командование не предоставило. По данным Reuters, на борту разбившегося самолета находились до шести военнослужащих.
Проиранская группировка «Исламское сопротивление в Ираке» заявила, что сбила самолет, назвав это защитой суверенитета и воздушного пространства страны. Американская сторона эту версию отвергает.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.