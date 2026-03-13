Глава МИД Ирана: США отвергли предложение об отказе от ядерного оружия из-за незнания технических деталей

CentralAsia (CA) - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в своем аккаунте в X заявил, что иранское предложение о полном отказе от ядерного оружия было отклонено американской стороной по причине непонимания технических деталей.

Кроме того, он выразил сомнение в экономической выгоде политики США: по его словам, рост цен на нефть и введение тарифов обогащают корпорации, но бьют по рядовым домохозяйствам.