экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Глава МИД Ирана: США отвергли предложение об отказе от ядерного оружия из-за незнания технических деталей

CentralAsia (CA) -  Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в своем аккаунте в X заявил, что иранское предложение о полном отказе от ядерного оружия было отклонено американской стороной по причине непонимания технических деталей.

Кроме того, он выразил сомнение в экономической выгоде политики США: по его словам, рост цен на нефть и введение тарифов обогащают корпорации, но бьют по рядовым домохозяйствам.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com