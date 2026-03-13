экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Бывший замглавы немецкой разведки стал жертвой фишинговой атаки в Signal

CentralAsia (CA) -  Неизвестные мошенники получили доступ к аккаунту бывшего заместителя президента Федеральной разведывательной службы Германии (BND) и экс-посла ФРГ в Польше и Чехии Арндта Фрайтага фон Лорингхофена, пишет DW.

Злоумышленники связались с ним под видом доверенного лица и попросили ввести ПИН-код в мессенджере Signal.

После того как 69-летний экс-дипломат выполнил просьбу, его контакты получили с его аккаунта ссылку на неизвестный сайт. Фон Лорингхофен предупредил всех знакомых не переходить по ней и удалил аккаунт.

Сам экс-дипломат и Der Spiegel связывают инцидент с масштабной кампанией российских хакеров. По данным издания, в феврале Федеральное ведомство по охране конституции предупреждало, что кампания направлена прежде всего против официальных лиц, военных и журналистов. Среди жертв атак — высокопоставленные немецкие политики и сотрудники силовых ведомств.

