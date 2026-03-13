Венгрия вернула Украине инкассаторские машины, но удержала $40 млн, €35 млн и золото

CentralAsia (CA) - Венгрия возвратила государственному банку Украины «Ощадбанк» два задержанных бронеавтомобиля, однако находившиеся в них средства и ценности останутся в стране в соответствии с принятым на этой неделе законом

Как сообщает DW, об этом адвокатам украинской стороны сообщили следователи венгерской Национальной службы налогов и таможни.

Автомобили были задержаны 5 марта. В них находились 40 млн долларов, 35 млн евро и девять килограммов золота. Венгерские власти возбудили уголовное дело по подозрению в отмывании денег, заявив, что перевозка осуществлялась под руководством бывшего генерала СБУ и ряда лиц с военным прошлым. 6 марта семь задержанных инкассаторов вернулись на Украину.

«Ощадбанк» настаивает на незаконности удержания средств, указывая, что перевозка велась в рамках соглашения с австрийским «Райффайзенбанком». Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал произошедшее «беспрецедентным актом государственного бандитизма и рэкета». Киев потребовал вернуть имущество.