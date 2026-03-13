экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Сахаре выпал снег — седьмой раз за 40 лет

CentralAsia (CA) -  В ночь с 10 на 11 марта 2026 года в алжирском городе Айн-Сефра на севере Сахары зафиксировали снегопад. Осадки были кратковременными и зарегистрированы сетевой метеостанцией.

Стоит отметить, что местность расположена на высоте 1059 м над уровнем моря. Тем не менее для Сахары это редкое явление: за последние 40 лет снег здесь выпадал лишь семь раз.

 

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com