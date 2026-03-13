В Сахаре выпал снег — седьмой раз за 40 лет

CentralAsia (CA) - В ночь с 10 на 11 марта 2026 года в алжирском городе Айн-Сефра на севере Сахары зафиксировали снегопад. Осадки были кратковременными и зарегистрированы сетевой метеостанцией.

Стоит отметить, что местность расположена на высоте 1059 м над уровнем моря. Тем не менее для Сахары это редкое явление: за последние 40 лет снег здесь выпадал лишь семь раз.