Токаев выступил на форуме депутатов маслихатов и призвал усилить их роль в реформах

CentralAsia (KZ) - 12 марта 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на III республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней. Об этом пишет Акорда.

Глава государства отметил, что маслихаты играют особую роль в реализации политических и экономических реформ. По его словам, в стране ведётся масштабная модернизация системы государственного управления, экономики и социальной сферы, и представительные органы власти остаются одним из ключевых приоритетов этой работы. Токаев подчеркнул, что следование принципу «Сильные регионы — сильная страна» уже повысило авторитет маслихатов, однако для дальнейшего укрепления их потенциала предстоит решить ещё немало задач.

На форуме также выступили депутаты Мажилиса, председатели региональных и городских маслихатов, а также представители бизнеса.

