В Казахстане во время учебной стрельбы на полигоне погиб 21-летний солдат-срочник

CentralAsia (KZ) - Во время плановых учебных стрельб на военном полигоне в Атырауской области Казахстана погиб 21-летний военнослужащий срочной службы. Об этом сообщают казахстанские СМИ.

Трагедия произошла 12 марта на полигоне Карабатан в войсковой части №41/433, входящей в состав Западного регионального командования Вооруженных сил Казахстана.

Во время занятий по боевой подготовке солдат срочной службы получил огнестрельное ранение. Его доставили в областную больницу, однако спасти военнослужащего не удалось.

По предварительной информации, причиной происшествия могло стать неосторожное обращение с боевым оружием.

По данному факту военно-следственным управлением МВД Казахстана возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В Министерстве обороны Казахстана выразили соболезнования родным и близким погибшего.

«Командование Вооруженных сил Республики Казахстан выражает искренние соболезнования семье и близким военнослужащего. Его родственникам будет оказана необходимая помощь и поддержка в соответствии с законодательством», - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что по поручению министра обороны на место происшествия направлена специальная комиссия под руководством заместителя главы оборонного ведомства. Расследование также находится на контроле Главной военной прокуратуры.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения