Мирзиёев одобрил ужесточение ответственности за киберпреступления и организованную преступность

// Пресс-служба президента Узбекистана

CentralAsia (UZ) - 12 марта президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по совершенствованию борьбы с киберпреступностью и организованной преступностью и одобрил их.

Как пишет пресс-служба президента Узбекистана, на презентации были приведены тревожные данные: за последние шесть лет число обращений по фактам киберпреступлений выросло в 48 раз. В прошлом году 82% мошенничеств и 76% краж совершены в киберпространстве, а материальный ущерб физическим и юридическим лицам превысил 2 трлн сумов.

В числе предложенных мер — введение уголовной и административной ответственности для граждан, чьи электронные платёжные средства, SIM-карты, криптокошельки и аккаунты были использованы при совершении киберпреступлений. Для юридических лиц предлагается установить административную ответственность за несоблюдение требований кибербезопасности вне зависимости от наступивших последствий. Банки и платёжные организации планируется обязать возмещать ущерб клиентам, пострадавшим из-за уязвимостей в их системах — ранее из-за таких уязвимостей в трёх банках 3025 клиентов понесли ущерб на 17 млрд сумов.

В части организованной преступности предлагается ввести уголовную ответственность за создание преступных сообществ и их финансирование, ужесточить наказание за хулиганство, а также криминализировать незаконную организацию соревнований по боевым видам спорта с участием молодёжи.