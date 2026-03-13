Украина сообщила об атаке 126 дронов и баллистической ракеты в ночь на 13 марта

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - В ночь на 13 марта Россия атаковала Украину баллистической ракетой «Искандер-М» и 126 ударными беспилотниками типов Shahed, «Гербера», «Италмас» и других, около 80 из которых — «Шахеды».

По данным Воздушных сил Украины на 8:00, силам ПВО удалось сбить или подавить 117 вражеских беспилотников. Попадания баллистической ракеты и восьми дронов зафиксированы на семи объектах, обломки сбитых беспилотников упали на пяти локациях.

Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы. На момент публикации в воздушном пространстве оставалось несколько вражеских беспилотников.