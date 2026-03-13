Минфин США: ВМС будут сопровождать нефтяные танкеры через Ормузский пролив

CentralAsia (CA) - Министр финансов США Скотт Бессент заявил телеканалу Sky News, что американские ВМС, возможно, при поддержке международной коалиции, начнут сопровождать суда через Ормузский пролив, как только это станет возможным с военной точки зрения.

По его словам, танкеры уже проходят через пролив, в том числе иранские и под китайским флагом, что свидетельствует об отсутствии минирования.

Заявление прозвучало на фоне угроз нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи закрыть пролив, через который проходит около 20% мировых поставок нефти. Иранские удары по судоходству и энергетической инфраструктуре в Персидском заливе уже толкнули цены на нефть выше 100 долларов за баррель. Развитые страны объявили о высвобождении 400 млн баррелей из стратегических резервов, почти половина — из США, однако это не остановило рост цен.

Между тем министр энергетики США Крис Райт в тот же день заявил CNBC, что сопровождение судов в ближайшее время невозможно: «Мы просто не готовы». Бессент также сообщил, что война обошлась США примерно в 11 млрд долларов, и исключил возможность своего несогласия с президентом по вопросу её стоимости.

Во время интервью Бессента вызвали в ситуационный центр Белого дома, где он провёл около двух часов. Касаясь разногласий с Великобританией, министр отметил, что отказ разрешить использование британских баз вынудил американские бомбардировщики B-2 совершать 37-часовые перелёты вместо трёхчасовых, что увеличило риски для личного состава.