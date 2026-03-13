экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Афганистан обвинил Пакистан в авиаударах по Кабулу и Кандахару

CentralAsia (CA) -  Афганские власти обвинили Пакистан в нанесении авиаударов по жилым домам в Кабуле и Кандахаре, пишет Al Jazeera.

По заявлению пресс-секретаря правительства талибов Забихуллы Муджахида, среди погибших — женщины и дети. Также был атакован топливный склад авиакомпании Kam Air вблизи аэропорта Кандахара.

Пакистанские силовые структуры подтвердили удары, назвав целями четыре «убежища террористов» в Кабуле и приграничных районах, а также нефтехранилище в Кандахаре. Исламабад настаивает на том, что не наносит ударов по мирному населению.

По данным властей Кабула, с начала обострения число погибших среди мирных жителей достигло семи человек. Миссия ООН в Афганистане сообщила, что в результате пакистанских военных операций с 26 февраля по 5 марта погибли 56 мирных жителей, в том числе 24 ребёнка. Пакистан подтвердил гибель около 12 своих военнослужащих и ранение 27, тогда как талибы заявляют об уничтожении более 150 человек.

Обострение началось 26 февраля, когда афганская сторона начала наступление вдоль границы в ответ на более ранние пакистанские авиаудары. Исламабад обвиняет Кабул в укрывательстве боевиков пакистанского движения «Талибан» и афганского филиала ИГИЛ, афганские власти это отрицают.

