Глава МОМ осудила удар по вынужденным переселенцам в Бейруте

Дым поднимается над Дахией, южным пригородом Бейрута, Ливан, после израильских авиаударов

CentralAsia (CA) - Генеральный директор Международной организации по миграции Эми Поуп выразила крайнюю обеспокоенность ударом по вынужденным переселенцам в Бейруте, в результате которого погибли восемь человек и десятки получили ранения.

Поуп подчеркнула, что гражданское население и места его укрытия никогда не должны становиться военными целями. По её словам, многие из пострадавших бежали с одной одеждой и живут в палатках, не обеспечивающих никакой защиты от бомбардировок.

В результате масштабных эвакуаций в Ливане перемещены более 800 тыс. человек. Около 125 тыс. из них находятся в государственных коллективных убежищах, остальные живут у родственников и знакомых либо остаются без жилья на улицах. Инфраструктура и социальные службы страны, ослабленные предыдущими конфликтами и экономическим кризисом, не справляются с нагрузкой.

МОМ призвала все стороны конфликта соблюдать нормы международного гуманитарного права и обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарных организаций к нуждающимся.