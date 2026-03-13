Глава МОМ осудила удар по вынужденным переселенцам в Бейруте

- Азия и мир, политика
- 15:25, 13 марта 2026
- Просмотров: 335
CentralAsia (CA) - Генеральный директор Международной организации по миграции Эми Поуп выразила крайнюю обеспокоенность ударом по вынужденным переселенцам в Бейруте, в результате которого погибли восемь человек и десятки получили ранения.
Поуп подчеркнула, что гражданское население и места его укрытия никогда не должны становиться военными целями. По её словам, многие из пострадавших бежали с одной одеждой и живут в палатках, не обеспечивающих никакой защиты от бомбардировок.
В результате масштабных эвакуаций в Ливане перемещены более 800 тыс. человек. Около 125 тыс. из них находятся в государственных коллективных убежищах, остальные живут у родственников и знакомых либо остаются без жилья на улицах. Инфраструктура и социальные службы страны, ослабленные предыдущими конфликтами и экономическим кризисом, не справляются с нагрузкой.
МОМ призвала все стороны конфликта соблюдать нормы международного гуманитарного права и обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарных организаций к нуждающимся.