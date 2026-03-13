экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Новый верховный лидер Ирана пообещал отомстить за гибель отца и продолжить блокаду Ормузского пролива
Моджтаба Хаменеи
Моджтаба Хаменеи

CentralAsia (CA) -  Первое обращение нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи в четверг зачитал диктор государственного телевидения, пишет Би-би-си.

С момента его прихода к власти 8 марта широкая публика так и не видела и не слышала его лично, что породило многочисленные спекуляции в социальных сетях о его состоянии здоровья. По данным Reuters со ссылкой на иранских чиновников, Хаменеи получил легкие ранения, предположительно в результате того же удара, который унес жизнь его отца, аятоллы Али Хаменеи.

В своем заявлении новый верховный лидер пообещал, что гибель «мучеников» не останется неотомщенной, и объявил о продолжении блокады Ормузского пролива. Он также призвал соседние страны закрыть американские военные базы, которые Иран будет считать законными целями для атак.

Примечательно, что в обращении Хаменеи заявил, что узнал о своем избрании из телевизионных новостей одновременно со всеми остальными гражданами.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com