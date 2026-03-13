Новый верховный лидер Ирана пообещал отомстить за гибель отца и продолжить блокаду Ормузского пролива

Моджтаба Хаменеи

CentralAsia (CA) - Первое обращение нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи в четверг зачитал диктор государственного телевидения, пишет Би-би-си.

С момента его прихода к власти 8 марта широкая публика так и не видела и не слышала его лично, что породило многочисленные спекуляции в социальных сетях о его состоянии здоровья. По данным Reuters со ссылкой на иранских чиновников, Хаменеи получил легкие ранения, предположительно в результате того же удара, который унес жизнь его отца, аятоллы Али Хаменеи.

В своем заявлении новый верховный лидер пообещал, что гибель «мучеников» не останется неотомщенной, и объявил о продолжении блокады Ормузского пролива. Он также призвал соседние страны закрыть американские военные базы, которые Иран будет считать законными целями для атак.

Примечательно, что в обращении Хаменеи заявил, что узнал о своем избрании из телевизионных новостей одновременно со всеми остальными гражданами.