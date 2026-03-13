FT: США израсходовали критически важные запасы боеприпасов в войне с Ираном

- Азия и мир, политика
- 15:51, 13 марта 2026
- Просмотров: 1531
CentralAsia (CA) - США истратили накопленные за несколько лет запасы критически важных боеприпасов с начала военной операции против Ирана, пишет Financial Times со ссылкой на три источника.
В первую очередь речь идёт о крылатых ракетах Tomahawk. «Военно-морской флот будет ощущать последствия этих затрат в течение нескольких лет», — цитирует издание один из источников.
Пентагон в ближайшие дни планирует направить в Белый дом и конгресс запрос на дополнительное финансирование в размере до $50 млрд. Запрос, по оценкам участников рынка, вызовет острые дебаты: законодатели от обеих партий уже ставят под сомнение масштабы расходов. Республиканский сенатор Лиза Мурковски потребовала от Пентагона исчерпывающих обоснований.
Стоимость операции стремительно растёт: только за первые шесть дней боевых действий расходы превысили $11 млрд, ежедневные затраты составляют около $1 млрд.
Совместная операция США и Израиля началась 28 февраля. В ответ Иран атаковал американские базы в Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Конфликт фактически заблокировал судоходство через Ормузский пролив, что подтолкнуло мировые цены на нефть выше $100 за баррель.