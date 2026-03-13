FT: США израсходовали критически важные запасы боеприпасов в войне с Ираном

Ракета Tomahawk // Авторство: U.S. Navyderivative work: The High Fin Sperm Whale. Tomahawk_Block_IV_cruise_missile.jpg, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10306425

CentralAsia (CA) - США истратили накопленные за несколько лет запасы критически важных боеприпасов с начала военной операции против Ирана, пишет Financial Times со ссылкой на три источника.

В первую очередь речь идёт о крылатых ракетах Tomahawk. «Военно-морской флот будет ощущать последствия этих затрат в течение нескольких лет», — цитирует издание один из источников.

Пентагон в ближайшие дни планирует направить в Белый дом и конгресс запрос на дополнительное финансирование в размере до $50 млрд. Запрос, по оценкам участников рынка, вызовет острые дебаты: законодатели от обеих партий уже ставят под сомнение масштабы расходов. Республиканский сенатор Лиза Мурковски потребовала от Пентагона исчерпывающих обоснований.

Стоимость операции стремительно растёт: только за первые шесть дней боевых действий расходы превысили $11 млрд, ежедневные затраты составляют около $1 млрд.

Совместная операция США и Израиля началась 28 февраля. В ответ Иран атаковал американские базы в Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Конфликт фактически заблокировал судоходство через Ормузский пролив, что подтолкнуло мировые цены на нефть выше $100 за баррель.