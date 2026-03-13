В Казахстане отменили решение о выдворении 16-летнего россиянина, который не согласен с войной в Украине

CentralAsia (KZ) - Апелляционная коллегия Западно-Казахстанского областного суда отменила решение о выдворении 16-летнего гражданина России Тимура Туркова, который осенью прошлого года приехал в Казахстан. Об этом 12 марта сообщили СМИ Казахстана.

На заседание суда прибыла бабушка подростка. Отвечая на вопросы судьи, она заявила, что в случае возвращения в Россию его жизни может угрожать опасность.

Тимур Турков прибыл в Казахстан из Республики Коми 12 сентября прошлого года. Он добирался автостопом и пешком пересек границу. По его словам, после перехода границы он дошел до приграничного села Астафьево, преодолев за ночь около 17 километров, где попросил вызвать пограничную службу.

Подростка доставили на пограничную заставу «Махамбет», после чего перевезли в Уральск и разместили в центре для детей, нуждающихся в специальных социальных услугах. Позже его обвинили в незаконном пересечении границы.

В декабре суд постановил выдворить подростка из Казахстана, запретил ему въезд в страну на пять лет и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на полгода. Турков вместе с адвокатом подал апелляцию на это решение. С ходатайством об отмене выдворения также выступила прокуратура.

Специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека Мариана Кацарова направила письмо президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву с просьбой не депортировать несовершеннолетнего россиянина, покинувшего страну из-за несогласия с войной в Украине и милитаризацией общества.

