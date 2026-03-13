Обломки сбитого иранского дрона повредили фасад здания Международного финансового центра Дубая

// Из соцсетей

CentralAsia (CA) - Обломки перехваченного иранского беспилотника повредили фасад одного из зданий Международного финансового центра Дубая (DIFC). Об этом сообщили власти эмирата.

Повреждения названы незначительными, сведений о пострадавших не поступало.

США призвали своих граждан покинуть ОАЭ, пока доступны коммерческие рейсы.

