Обломки сбитого иранского дрона повредили фасад здания Международного финансового центра Дубая
CentralAsia (CA) -  Обломки перехваченного иранского беспилотника повредили фасад одного из зданий Международного финансового центра Дубая (DIFC). Об этом сообщили власти эмирата.

Повреждения названы незначительными, сведений о пострадавших не поступало.

США призвали своих граждан покинуть ОАЭ, пока доступны коммерческие рейсы.

