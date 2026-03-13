На Солнце впервые за три недели зафиксирована сильная вспышка

CentralAsia (CA) - 13 марта в 12:55 по московскому времени на Солнце произошла вспышка класса M1.2 продолжительностью около 20 минут, пишет Лаборатория солнечной астрономии.

Предыдущая вспышка аналогичного класса была зафиксирована 25 февраля.

Событие примечательно прежде всего тем, что произошло на фоне почти месячного провала солнечной активности.

Само по себе оно является рядовым — M1.2 соответствует нижней границе M-класса. Влияния на Землю не ожидается: вспышка произошла на краю солнечного диска. Признаков того, что она ознаменует выход Солнца из текущего локального минимума, нет.

Тем временем к Земле подошли первые потоки плазмы от корональной дыры. Уже фиксируются слабые магнитные возмущения, к концу дня возможен выход на уровень магнитной бури.