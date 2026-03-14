Лидер КНДР Ким Чен Ын испытал новый пистолет на заводе по производству боеприпасов

CentralAsia (KZ) - Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил завод по производству боеприпасов вместе со своей дочерью Ким Джу Э и испытал недавно разработанный пистолет. Об этом сообщает Rodong Sinmun.

По словам, Ким Чен Ына, новый пистолет демонстрирует превосходную конструкцию, точность, концентрацию внимания и удобство использования в бою, сообщает северокорейское государственное СМИ.

Это уже второй случай, когда северокорейские государственные СМИ опубликовали изображения дочери Ким Чен Ына, стреляющей из оружия. Ранее, 28 февраля, газета Rodong Sinmun опубликовала фотографии, на которых она самостоятельно стреляет из винтовки.

Ким также издал важные указания относительно внедрения дополнительных производственных процессов на заводе в рамках пятилетнего плана развития национальной обороны Северной Кореи.

