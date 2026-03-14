В Брюсселе 80-100 тыс. человек вышли на марш, протестуя против реформ экономии

CentralAsia (KZ) -  Десятки тысяч человек вышли на марш в Брюсселе, протестуя против реформ экономии, проводимых правительством премьер-министра Барта де Вевера. Об этом сообщает Euronews.

Полиция оценила число участников примерно в 80 тыс. человек, тогда как профсоюзы заявили, что на улицы вышли более 100 тыс.

Демонстранты несли плакаты и скандировали лозунги, проходя по улицам бельгийской столицы.

Во время марша произошли отдельные стычки: полиция вступала в столкновения с протестующими, а медики оказывали помощь пострадавшим, однако власти заявили, что в целом демонстрация прошла мирно.

