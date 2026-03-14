В Танзании после крушения лодки 6 медработников погибли, 3 числятся пропавшими без вести

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Шесть медработников из совета округа Кигома на западе Танзании погибли, еще трое числятся пропавшими без вести после крушения их лодки на озере Танганьика во время сильного ветра. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местных властей.

Инцидент произошел в13 марта около 08:00 по местному времени в районе Калалангабо округа Кигома-Уджиджи.

По словам официальных лиц, погибшие входили в число 18 медицинских работников, которые плыли на принадлежащем совету судне в деревню Кагунга для проведения вакцинации.

Командующий службой пожарной охраны и спасения области Кигома Майкл Маганга подтвердил факт происшествия, уточнив, что девять человек были спасены и в настоящее время проходят лечение в больнице округа Кигома.

Маганга также отметил, что поисково-спасательная операция продолжается.

