Казахстанские экономисты рассказали, сколько будет стоить бензин в КЗ через 9 месяцев

CentralAsia (KZ) - Казахстанские экономисты Рахимбек Абдрахманов и Алмас Чукин поделились прогнозами по изменению цен на бензин и другие ГСМ в ближайшем будущем, передает Digital Business.

Поводом для обсуждения стала предстоящая интеграция рынка топлива c 1 января 2027 года в рамках Евразийского экономического союза.

Мнение Рахимбека Абдрахманова

По словам Абдрахманова, казахстанцам стоит готовиться к серьезному росту цен на топливо, так как грядущая интеграция неминуемо изменит нынешний баланс цен между странами региона.

«Сейчас бензин в Казахстане примерно в два раза дешевле, чем в России и Кыргызстане. Поэтому при выравнивании мы можем наблюдать 70 - 90% рост цен на ГСМ. Скорее всего не одномоментный, но достаточно быстрый. Это сильно повлияет на экономическое самочувствие казахстанцев», - прогнозирует он.

Если учесть, что народное топливо - АИ-92 по состоянию на 12 марта (в условия моратория на повышение цен) уже стоит 239 тенге, то выводы можно сделать следующие:

При росте на 70% цена поднимется до 406 тенге за литр топлива.

При росте на 90% - до отметки 454 тенге за литр.

Мнение Алмаса Чукина

В Министерстве энергетики ранее заявляли, что рост будет плавным, без шоковых скачков. Однако экономист Алмас Чукин солидарен со своим коллегой — хотя процесс и будет постепенным, в перспективе он окажется ощутимым для потребителей. В беседе с Digital Business он отметил, что логика рынка неизбежно будет тянуть цены вверх - к уровню стран со свободным ценообразованием.

«Как расти будут цены, я не знаю наверняка, но если посмотреть на уровень относительно свободных цен у соседей, наверное, в эту сторону и будет двигаться», - отметил Чукин.

В качестве ориентиров он называет Кыргызстан и Узбекистан, где АИ-92 стоит около 385 и 489 тенге соответственно.

Отдельно экономист остановился на сравнении с Россией, где цены на топливо заметно ниже. По его словам, этот пример вводит в заблуждение, так как низкая стоимость бензина там обеспечивается за счет скрытых субсидий.

«Там государство доплачивает бензинопроизводителям. Они несколько лет назад провели налоговый маневр, переключив на мировое ценообразование. Чтобы внутренний рынок субсидировать, они занимаются этим в скрытом виде», - пояснил Чукин.

По его оценке, если учитывать субсидии, реальная рыночная цена топлива в России была бы значительно выше.

«К цене, которая на бензоправках в России, надо прибавлять субсидию, которую получают НПЗ. Получается, у нас должна цена должна быть выше, чем в России, если совсем рыночно считать. Наверное, цены Кыргызстана и Узбекистана - это больше на правду похоже. Бенчмарк похож на реальный уровень цен, который есть», - подчеркнул экономист.

Проще говоря, по мнению Алмаса Чукина цена в Казахстане сформируется в среднем коридоре с соседями — около 400 тенге за литр.

