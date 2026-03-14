В Узбекистане за один день цена на бензин АИ-92 на бирже выросла на 7,4%

CentralAsia (KZ) - На рынке сырья Узбекистана на фоне сокращения предложения и давления внешних факторов цена на бензин марки АИ-92 за один день заметно выросла. Об этом сообщает Uz24.

Согласно последним данным, полученным с Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи (УзРТСБ), всего за один день цена на автомобильный бензин АИ-92 на бирже выросла на 7,4% и превысила 12,72 млн сум за тонну. Этот рост цен напрямую совпал с резким снижением объёмов продаж.

Дефицит на рынке и динамика цен

Если взглянуть на цифры, видно, что объёмы бензина, выставленного и проданного на бирже, сократились более чем в два раза. Так, если в прошлую пятницу на рынке было реализовано 3784 тонны бензина, то к вторнику этот показатель составил всего 1835 тонн. Такое сокращение предложения естественным образом вызвало рост цен.

Напомним, что «Узбекнефтегаз» с октября 2024 года активно начал выставлять на биржевые торги бензин АИ-92, произведённый на Бухарском нефтеперерабатывающем заводе. Тогда начальная цена составляла около 11,5 млн сум за тонну, а в августе прошлого года цены достигли рекордного уровня — 13,3 млн сум за тонну.

Нефтяные котировки и проблема с метаном

На рост цен влияют несколько внешних и внутренних факторов. Во-первых, продолжающиеся геополитические конфликты на Ближнем Востоке вызвали нестабильность на мировом нефтяном рынке. На прошлой неделе мировая цена на нефть впервые с лета 2022 года превысила отметку в 100 долларов за баррель.

Второй важный фактор связан с внутренней энергетической ситуацией в стране. В связи с понижением температуры приоритет был отдан обеспечению населения газом, и Министерство энергетики временно ограничило работу автогазозаправочных станций (АГЗС). Закрытие метановых заправок привело к массовому переходу водителей на бензин, что вызвало резкий рост спроса на этот вид топлива.

Разрыв между реальной ситуацией и ценами

Экономист Отабек Бакиров оценивает текущую ситуацию на рынке топлива с долей критики. По его мнению, рост мировых цен на нефть служит удобным «предлогом» для искусственного повышения цен на внутреннем рынке.

Эксперт подтверждает свою позицию статистическими данными: в 2025 году, когда мировые котировки нефти упали с 80 до 60 долларов за баррель (на 25%), цены на бензин в Узбекистане, напротив, выросли на 11,9%. Это указывает на то, что формирование цен обусловлено не только мировыми котировками, но и внутренними монополистическими факторами.

Пока Министерство энергетики не объявило точные сроки снятия ограничений на автогазозаправочных станциях. Это означает, что напряжённость на рынке бензина может сохраниться в ближайшие дни.

