У побережья центральной части Чили произошло землетрясение магнитудой 6,5

CentralAsia (KZ) - Возле побережья центральной части Чили 13 марта в 13:39 по Гринвичу произошло землетрясение магнитудой 6,5. Об этом сообщил Немецкий исследовательский центр геонаук.

Эпицентр располагался в 55 километрах к юго-западу от чилийского города Уаско. Очаг залегал на глубине 38 километров.

О жертвах и разрушениях пока не сообщается.

