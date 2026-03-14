У побережья центральной части Чили произошло землетрясение магнитудой 6,5
- 14:16, 14 марта 2026
CentralAsia (KZ) - Возле побережья центральной части Чили 13 марта в 13:39 по Гринвичу произошло землетрясение магнитудой 6,5. Об этом сообщил Немецкий исследовательский центр геонаук.
Эпицентр располагался в 55 километрах к юго-западу от чилийского города Уаско. Очаг залегал на глубине 38 километров.
О жертвах и разрушениях пока не сообщается.
