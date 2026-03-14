экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Одной из причин массовой гибели тюленей является ухудшение экологической обстановки в Каспийском море

CentralAsia (KZ) -  Ухудшение экологической обстановки в Каспийском море названо среди причин массовой гибели каспийских тюленей в Мангистауской области Казахстана. Об этом сообщили в Институте гидробиологии и экологии.

Согласно данным института, за последние четыре года погибло 3 433 животных. В 2022 году было обнаружено 346 туш тюленей, в 2023 году - 295. В 2024 году зарегистрирована гибель 1 981 животного, в 2025 году - еще 476.

По данным института, возможными причинами гибели стали неблагоприятные гидрометеорологические условия, антропогенное воздействие, включая запутывание в рыболовных сетях и механические травмы, патологические изменения, а также загрязнение среды обитания, в том числе повышенное содержание нефтепродуктов в воде.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com