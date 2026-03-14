Одной из причин массовой гибели тюленей является ухудшение экологической обстановки в Каспийском море

CentralAsia (KZ) - Ухудшение экологической обстановки в Каспийском море названо среди причин массовой гибели каспийских тюленей в Мангистауской области Казахстана. Об этом сообщили в Институте гидробиологии и экологии.

Согласно данным института, за последние четыре года погибло 3 433 животных. В 2022 году было обнаружено 346 туш тюленей, в 2023 году - 295. В 2024 году зарегистрирована гибель 1 981 животного, в 2025 году - еще 476.

По данным института, возможными причинами гибели стали неблагоприятные гидрометеорологические условия, антропогенное воздействие, включая запутывание в рыболовных сетях и механические травмы, патологические изменения, а также загрязнение среды обитания, в том числе повышенное содержание нефтепродуктов в воде.

