На территории Китая зарегистрировано землетрясение силой около 4 баллов

CentralAsia (KZ) -  На территории Китая, недалеко от кыргызско-китайской границы 14 марта в 12:39 произошло землетрясение силой около 4 баллов в эпицентре. Об этом сообщили в Институте сейсмологии НАН КР.

Очаг землетрясения располагается в 160 км к юго-западу от города Нарын.

В населенных пунктах Кыргызстана подземные толчки не ощущались.

