На территории Китая зарегистрировано землетрясение силой около 4 баллов
- 15:20, 14 марта 2026
CentralAsia (KZ) - На территории Китая, недалеко от кыргызско-китайской границы 14 марта в 12:39 произошло землетрясение силой около 4 баллов в эпицентре. Об этом сообщили в Институте сейсмологии НАН КР.
Очаг землетрясения располагается в 160 км к юго-западу от города Нарын.
В населенных пунктах Кыргызстана подземные толчки не ощущались.
