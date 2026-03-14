Воздушное пространство Кувейта останется закрытым 14-е сутки подряд

CentralAsia (KZ) - Воздушное пространство Кувейта останется закрытым 14-е сутки подряд. Об этом сообщили в ТАСС.

«Власти Кувейта вновь продлили запрет на полеты в своем воздушном пространстве, он действует ориентировочно до 16:00 по всемирному времени (19:00 мск - прим. ТАСС),» - говорится в сообщении.

Небо над арабской страной закрыли для полетов в первой половине дня 28 февраля в связи с началом военной операции США и Израиля против Ирана.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения