Воздушное пространство Кувейта останется закрытым 14-е сутки подряд
CentralAsia (KZ) - Воздушное пространство Кувейта останется закрытым 14-е сутки подряд. Об этом сообщили в ТАСС.
«Власти Кувейта вновь продлили запрет на полеты в своем воздушном пространстве, он действует ориентировочно до 16:00 по всемирному времени (19:00 мск - прим. ТАСС),» - говорится в сообщении.
Небо над арабской страной закрыли для полетов в первой половине дня 28 февраля в связи с началом военной операции США и Израиля против Ирана.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения