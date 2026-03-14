экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Северная Корея 14 марта запустила около десяти баллистических ракет в направлении Японского моря

CentralAsia (KZ) -  Северная Корея 14 марта запустила около десяти баллистических ракет в направлении Японского моря, сообщили в Объединённом комитете начальников штабов Южной Кореи.

По данным южнокорейских военных, «около десяти неопознанных баллистических ракет были запущены из района Сунан в КНДР в сторону Восточного моря примерно в 13:20 по местному времени (04:20 по Гринвичу)».

Ранее в тот же день Сеул сообщал, что Пхеньян выпустил как минимум один «неопознанный снаряд» в сторону моря.

О запуске объекта, который, предположительно, является баллистической ракетой, также заявила Япония.

Комментируя первый запуск, южнокорейские военные сообщили, что снаряд был направлен в сторону восточного побережья, а японская сторона отметила, что он, предположительно, упал в море.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com