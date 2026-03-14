- 21:15, 14 марта 2026
CentralAsia (KZ) - Северная Корея 14 марта запустила около десяти баллистических ракет в направлении Японского моря, сообщили в Объединённом комитете начальников штабов Южной Кореи.
По данным южнокорейских военных, «около десяти неопознанных баллистических ракет были запущены из района Сунан в КНДР в сторону Восточного моря примерно в 13:20 по местному времени (04:20 по Гринвичу)».
Ранее в тот же день Сеул сообщал, что Пхеньян выпустил как минимум один «неопознанный снаряд» в сторону моря.
О запуске объекта, который, предположительно, является баллистической ракетой, также заявила Япония.
Комментируя первый запуск, южнокорейские военные сообщили, что снаряд был направлен в сторону восточного побережья, а японская сторона отметила, что он, предположительно, упал в море.