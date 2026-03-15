Казахстан завершил эвакуацию граждан из Среднего Востока. На родину вернулись более 10 тыс. человек

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Казахстан завершил эвакуацию своих граждан из Среднего Востока, на родину возвращены в общей сложности 10 тыс. 275 человек. Об этом 14 марта сообщило информагентство Казинформ со ссылкой на МИД РК.

По данным агентства, эвакуация проводилась по различным маршрутам, включая наземные и воздушные пути, при содействии диппредставительств Казахстана.

Ранее МИД Казахстана рекомендовал воздержаться от всех видов поездок на Средний Восток и опубликовал список соответствующих стран.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения