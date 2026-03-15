Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару находится в реанимации из-за пневмонии

CentralAsia (KZ) - Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару, отбывающий тюремный срок, 13 марта был переведен в реанимацию на фоне пневмонии, сообщает Euronews.

Его поместили в отделение интенсивной терапии одной из больниц Бразилиа для лечения от пневмонии.

У Болсонару наблюдались высокая температура, пониженный уровень кислорода в крови, потливость и озноб. Обследование подтвердило бронхопневмонию, разновидность пневмонии, вероятнее всего вызванную аспирацией.

«Пневмония у пациентов старше 70 лет всегда протекает тяжело, потому что может перейти в сепсис: бактерии нередко попадают в кровоток и вызывают ещё более тяжёлое состояние», - заявил один из врачей бывшего президента Бразил Каядо.

Жаир Болсонару отбывает 27-летний срок за попытку государственного переворота после того, как в сентябре 2025 года был осуждён Верховным федеральным судом Бразилии. Болсонару также признан виновным по обвинениям, среди которых руководство вооружённой преступной организацией и попытка насильственно упразднить демократический правопорядок. Он отрицает какую-либо вину.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения