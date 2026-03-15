Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару находится в реанимации из-за пневмонии

- Казахстан, происшествия
- 15:48, 15 марта 2026
- Просмотров: 940
CentralAsia (KZ) - Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару, отбывающий тюремный срок, 13 марта был переведен в реанимацию на фоне пневмонии, сообщает Euronews.
Его поместили в отделение интенсивной терапии одной из больниц Бразилиа для лечения от пневмонии.
У Болсонару наблюдались высокая температура, пониженный уровень кислорода в крови, потливость и озноб. Обследование подтвердило бронхопневмонию, разновидность пневмонии, вероятнее всего вызванную аспирацией.
«Пневмония у пациентов старше 70 лет всегда протекает тяжело, потому что может перейти в сепсис: бактерии нередко попадают в кровоток и вызывают ещё более тяжёлое состояние», - заявил один из врачей бывшего президента Бразил Каядо.
Жаир Болсонару отбывает 27-летний срок за попытку государственного переворота после того, как в сентябре 2025 года был осуждён Верховным федеральным судом Бразилии. Болсонару также признан виновным по обвинениям, среди которых руководство вооружённой преступной организацией и попытка насильственно упразднить демократический правопорядок. Он отрицает какую-либо вину.