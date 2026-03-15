Скончался немецкий философ и социолог, профессор Франкфуртского университета Юрген Хабермас

CentralAsia (KZ) -  В возрасте 96 лет скончался философ и социолог, профессор Франкфуртского университета Юрген Хабермас, сообщает ВВС.

Издательство Хабермаса, Suhrkamp, сообщило, что он умер 14 марта в городе Штарнберг, недалеко от Мюнхена.

Хабермас родился 18 июня 1929 года в Дюссельдорфе. Философ родился с врожденной расщелиной неба и в детстве перенес множество операций. Этот личный опыт во многом сформировал его дальнейшие размышления о природе языка.

В 1960‑е он начал преподавать философию и социологию в Университете Франкфурта и считался одним из главных интеллектуальных союзников студенческого протестного движения, охватившего западногерманские вузы.

Хабермаса считали наиболее влиятельным немецким философом своего поколения: он участвовал во всех ключевых послевоенных дискуссиях и был убежден, что только объединенная Европа способна противостоять всплеску национализма.

