Новый верховный лидер Ирана Хаменеи здоров и полностью контролирует ситуацию в стране, - глава МИД Ирана

CentralAsia (KZ) - Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи здоров и полностью контролирует ситуацию в стране, заявил глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Арагчи. Его слова передают агентства Fars и ISNA.

Тегеран опровергает заявления американской стороны о состоянии Хаменеи. Ранее 14 марта президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC заявил, что сомневается в том, что новый верховный лидер Ирана жив.

До этого министр обороны США Пит Хегсет на брифинге заявил, что Моджтаба Хаменеи был «ранен и, вероятно, обезображен». В подтверждение своих слов он напомнил, что не было ни видеозаписи, ни аудио с Моджтабой.

Иран уже опровергал подобные заявления. 12 марта пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что новый верховный лидер Ирана ранен, но он сейчас «в порядке». Отвечая на вопрос, почему новый верховный лидер Ирана не появлялся на публике с тех пор, как сменил на этом посту своего покойного отца, дипломат ответил: «Я не думаю, что ему комфортно [в подобном состоянии] произносить речь».

В тот же день Хаменеи выступил с первым официальным — письменным — заявлением о том, что Иран допускает возможность открытия новых фронтов в войне против США и Израиля.

За день до этого, 11 марта, советник иранского правительства и сын президента Исламской Республики Юсеф Пезешкиан опроверг сообщения о ранении новоизбранного верховного лидера страны словами «цел и невредим».

