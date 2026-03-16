Фильм «Одна битва за другой» получил премию «Оскар» за лучший фильм

CentralAsia (CA) - Фильм «Одна битва за другой» получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм», принеся долгожданную победу ветерану кинематографа Полу Томасу Андерсону, пишет Bloomberg.

Пол Томас Андерсон также получил награды за лучшую режиссуру и лучший адаптированный сценарий к фильму «Одна битва за другой» и сказал, что написал этот фильм в качестве извинения перед своими детьми за положение дел в мире.

Фильм студии Warner Bros. Discovery Inc. , рассказывающий о спившемся революционере, стремящемся спасти свою дочь от своего бывшего врага, считался фаворитом среди аналитиков и букмекеров, прогнозирующих результаты премии «Оскар» в воскресенье.

В фильме запоминающиеся роли исполнили такие актеры, как Леонардо Ди Каприо, сыгравший курящего марихуану анархиста на пенсии, и Шон Пенн, исполнивший роль офицера армии, придерживающегося идеологии превосходства белой расы. Пенн получил приз за лучшую роль второго плана на церемонии, которая состоялась в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

К числу предыдущих фильмов Андерсона относятся «Нефть» (2007) и «Ночи в стиле буги» (1997). До этого он 11 раз номинировался на премию Академии кинематографических искусств и наук, но ни разу не получал «Оскар». Он также был удостоен наград за лучшую режиссуру и лучший адаптированный сценарий к фильму «Одна битва за другой» , в котором показаны сцены охраны центров содержания иммигрантов военизированными формированиями.

«Я написал этот фильм для своих детей, чтобы извиниться за тот беспорядок, который мы оставили в этом мире, который передаем им», — сказал Андерсон, принимая приз за сценарий. «Но также и с надеждой, что именно они станут поколением, которое, надеюсь, привнесет в нас здравый смысл и порядочность».

Ежегодная церемония — это прекрасная возможность для Голливуда отпраздновать себя перед многочисленной телеаудиторией, продемонстрировав свои лучшие фильмы, ведущих звезд и лучших кинорежиссеров.

Еще один фильм студии Warner Bros., «Грешники» , получил 16 номинаций перед воскресной церемонией, что является рекордным показателем за всю историю премии «Оскар». Фильм режиссера Райана Куглера представляет собой уникальный взгляд на жанр ужасов, включающий музыкальные номера и сюжет, затрагивающий тему расизма в Миссисипи 1930-х годов. Майкл Б. Джордан получил приз за лучшую мужскую роль за исполнение роли братьев-близнецов в этом фильме.

Куглер, впервые получивший признание за независимый фильм «Фрутвейл Стейшн», снял такие крупнобюджетные картины, как «Крид» и «Чёрная пантера». На воскресной церемонии он получил награду за лучший оригинальный сценарий. Отем Дюралд Аркапау получила награду за лучшую операторскую работу в фильме «Грешники», став первой женщиной, удостоенной этой награды. Фильм также получил награду за лучшую музыку.

Джесси Бакли получила награду за лучшую женскую роль за исполнение роли жены Уильяма Шекспира в фильме Focus Features «Хамнет».

Мюзикл Netflix Inc. « Охотники на демонов» (K-Pop) получил награду как лучший анимационный фильм. Этот мюзикл о женской вокальной группе, сражающейся со сверхъестественными врагами, стал самым просматриваемым фильмом за всю историю стримингового сервиса. Его успех побудил компанию позже выпустить его в кинотеатрах. Песня Golden из фильма получила награду как лучшая оригинальная песня.

Эми Мадиган получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана за роль жуткой тети Глэдис в фильме ужасов студии Warner Bros. «Оружие» . Это первый «Оскар» для Мадиган после того, как она ранее была номинирована за фильм « Дважды в жизни» 1985 года.

Шоу открылось видеороликом с участием ведущего Конана О'Брайена , одетого в костюм персонажа Мэдигана, которого преследовали в сценах из нескольких номинированных фильмов.

В своем вступительном монологе О'Брайен пошутил об искусственном интеллекте. «Для меня большая честь быть последним человеком, ведущим церемонии вручения премии «Оскар», — сказал он. И он подколол лидера потокового телевидения. «Генеральный директор Netflix Тед Сарандос здесь, и это его первый визит в театр», — пошутил О'Брайен.

В сегменте «В память о...», посвященном кинематографистам, ушедшим из жизни в прошлом году, прозвучали развернутые слова скорби в адрес актеров и режиссеров Роба Райнера и Роберта Редфорда .

Мероприятие снова транслировалось по телеканалу ABC, принадлежащему компании Walt Disney Co., и на стриминговом сервисе Hulu.

Учитывая продолжающиеся боевые действия на Ближнем Востоке, церемония вручения премии «Оскар» прошла с беспрецедентно высоким уровнем безопасности, включая полицейскую буферную зону радиусом в 1,5 км вокруг театра, сообщили официальные лица. В воскресенье днем ​​за пределами этого периметра находилось лишь несколько демонстрантов, в основном протестовавших против боевых действий в Газе и войны в целом.

В шоу также прослеживались политические мотивы. Актер Хавьер Бардем сказал «нет войне и свободной Палестине», после чего вручил приз за лучший иностранный фильм норвежскому фильму « Сентиментальная ценность» .

Ведущий вечернего шоу Джимми Киммел, вручая награды за документальные фильмы, сказал: «Есть страны, лидеры которых не поддерживают свободу слова. Я не могу сказать, какие именно. Давайте просто ограничимся Северной Кореей и телеканалом CBS».

В этом году церемония награждения претерпела некоторые изменения. Академия теперь требует от своих членов просмотра всех номинированных фильмов перед голосованием в той или иной категории. Впервые была вручена новая награда за достижения в подборе актеров. Кассандра Кулукундис получила награду за фильм «Одна битва за другой».