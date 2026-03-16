В Дубае из-за атаки беспилотника в районе международного аэропорта начался пожар

CentralAsia (CA) - В районе международного аэропорта Дубая произошёл пожар после атаки беспилотника. Об этом 16 марта сообщила пресс-служба правительства эмирата.

По данным властей, в результате инцидента с дроном загорелся один из топливных баков в окрестностях аэропорта Dubai International Airport (DXB). На место были направлены подразделения гражданской обороны Дубая, которые приступили к ликвидации возгорания.

«В результате инцидента с беспилотником в окрестностях международного аэропорта Дубая пострадал один из топливных баков. Команды гражданской обороны работают над тем, чтобы взять пожар под контроль», - говорится в сообщении.

По информации властей, сведения о пострадавших не поступали.

Около 05:10 по местному времени пожар удалось локализовать. Позднее управление гражданской авиации Дубая объявило о временной приостановке полётов в аэропорту в качестве меры предосторожности для обеспечения безопасности пассажиров и персонала.