Иран не просит о прекращении огня или о переговорах, - министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи

CentralAsia (CA) - Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран готов обсуждать со странами вопрос безопасного прохода судов через Ормузский пролив — стратегически важный морской путь, соединяющий Персидский залив на западе с Оманским заливом и Аравийским морем на востоке. Об этом глава МИД Ирана сказал в интервью американскому телеканалу CBS.

- Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не готов к сделке с Ираном. Просил ли Иран прекращение огня?

- Нет. Мы никогда не просили прекращения огня и даже не просили переговоров. Мы готовы защищать себя столько, сколько потребуется. И будем продолжать это делать, пока президент Трамп не поймёт, что это незаконная война, в которой невозможно победить.

- Закрыт ли Ормузский пролив? И что вы скажете странам, которые обеспокоены безопасностью судоходства через пролив?

- Мы открыты к диалогу со странами, которые хотят обсудить с нами безопасный проход своих судов. Я не могу назвать конкретные государства, но к нам уже обращались несколько стран с просьбой обеспечить безопасный проход их судов.

Это вопрос, который решают наши военные. Они уже приняли решение позволить группе судов пройти безопасно и под защитой. Мы обеспечиваем им безопасность при проходе, потому что мы не закрывали этот пролив».

- Ваши беспилотники и ракеты ударяют по соседним странам — союзникам США. Как вы будете восстанавливать отношения после войны?

- Эти страны позволили США использовать свою территорию для нападения на нас. Мы не можем просто сидеть и наблюдать, как американские силы атакуют нас с их территории.

Он также заявил, что ядерные объекты Ирана «сейчас находятся под завалами» и «на данный момент нет ни программы, ни планов по их восстановлению».

Арагчи добавил, что во время переговоров Ирана и США по ядерной сделке Тегеран предлагал «разбавить обогащенный уран до более низкого уровня».

«Это была серьезная уступка», — сказал он.

Однако нынешний конфликт, по его словам, изменил ситуацию: «Сейчас на столе ничего нет, всё зависит от будущего».

«Это война — личный выбор президента Трампа и Соединенных Штатов, и мы будем продолжать защищаться», — добавил он.