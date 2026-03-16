Примерно 87-88% казахстанцев поддержали новую конституцию на референдуме

CentralAsia (KZ) - В Казахстане завершилось голосование на республиканском референдуме по проекту новой конституции. По данным экзитполов, подавляющее большинство граждан поддержали внесение изменений в основной закон страны.

Согласно результатам экзитпола Института евразийской интеграции, за новую редакцию конституции проголосовали 86,7% участников референдума. Опрос проводился на выходе с 200 избирательных участков в 17 областях и трех крупнейших городах страны и охватил около 30 тыс. респондентов.

Другой экзитпол, проведённый частным фондом «Институт комплексных социальных исследований — Астана «Социс-А», показал поддержку на уровне 87,4%. По данным Института общественной политики партии «Аманат», изменения в основной закон поддержали 88,6% опрошенных.

По предварительной информации Центральной избирательной комиссии Казахстана, явка на референдуме составила 73,24%. Всего в голосовании приняли участие 9 млн 126 тыс. 850 граждан. Днём ЦИК сообщил, что референдум можно считать состоявшимся.

Наибольшая явка была зафиксирована в Кызылординской области — 93,04%. Самая низкая — в Алматы, где проголосовали 33,43% избирателей. В столице Астане явка составила 60,36%.

Проект новой конституции был разработан по инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Документ предусматривает ряд институциональных изменений, в том числе упразднение двухпалатного парламента и создание однопалатного законодательного органа — курултая.

Также предлагается наделить президента правом единолично назначать генерального прокурора, председателей Конституционного и Верховного судов, главу Национального банка и руководителя комитета национальной безопасности. Кроме того, предусматривается введение должности вице-президента, кандидатуру которого президент будет назначать с согласия парламента.

Официальные итоги референдума Центральная комиссия должна объявить в течение семи дней.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

