Трамп обратился за помощью разблокировать Ормузский пролив, пока никто не спешит

Нефтяной танкер в районе Ормузского пролива (11 марта 2026 года)

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп призвал ряд стран направить военные корабли для сопровождения судов через Strait of Hormuz. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие страны, которые зависят от поставок нефти через пролив, могли бы направить корабли в регион вместе с военно-морскими силами США, чтобы обеспечить безопасность судоходства.

При этом конкретных обязательств со стороны государств пока не последовало.

Как пишет Аль-Джазиира, министр энергетики США Крис Райт заявил телеканалу NBC, что находится «в диалоге» с рядом стран, упомянутых Трампом, и выразил надежду, что Китай станет «конструктивным партнером» в вопросе открытия пролива.

Барбара Славин, старший научный сотрудник аналитического центра Stimson Center, заявила, что сильно сомневается в том, что Китай направит свои военно-морские силы для помощи США.

«Я не думаю, что Китай отправит военные корабли для открытия Ормузского пролива, но ему это и не нужно, потому что иранская нефть довольно успешно поступает в Китай», — сказала Славин телеканалу Al Jazeera.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил с Трампом важность открытия Ормузского пролива «для прекращения перебоев в мировом судоходстве», а также отдельно поговорил об этом с премьер-министром Канады Марком Карни.

Как пишет Би-Би-Си, власти Японии, которая считает США своим ближайшим союзником, пока не дали официального ответа на призыв Трампа. Однако источники в правительстве сообщили японской телекомпании NHK, что этот вопрос может обсуждаться во время визита премьер-министра Санаэ Такаити в США, который начинается в среду.

Правительство Франции пока также не дало формального ответа на призыв Трампа. Однако через несколько часов после призыва Трампа французский МИД назвал неправдой сообщения, что Париж отправляет в Ормузский пролив военные корабли.

В Сеуле просьбу Трампа пока не комментировали.

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар сообщил газете Financial Times, что переговоры между Нью-Дели и Тегераном позволили двум газовым танкерам под индийским флагом пройти через пролив в субботу.

Министр иностранных дел Ирана Abbas Araghchi сообщил телеканалу CBS, что несколько стран уже обращались к Тегерану с просьбой обеспечить безопасный проход их судов, однако решение по этому вопросу принимают военные.

Издание The Atlantic пишет, что поразительно, но президента Трампа и его помощников застигло врасплох то, что Иран, подвергшийся воздушным ударам США и Израиля, ответил, нацелившись на судоходство в районе Персидского залива. Размещение кораблей американских ВМС могло бы помочь в защите поставок нефти, но это сделало бы сами корабли сопровождения уязвимыми. Администрация Трампа — совершенно обоснованно — панически боится воспользоваться этим вариантом. Соединенные Штаты испытывают проблемы, потому что Иран заговорил и поставил стратегические вопросы, которых администрация Трампа очевидно не ожидала и к которым не подготовилась.

По данным международных морских служб, с начала конфликта 28 февраля как минимум десять нефтяных танкеров подверглись атакам или сообщили об инцидентах. Около тысячи танкеров в настоящее время не могут пройти через пролив.