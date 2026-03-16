В Будапеште прошли массовые митинги сторонников и противников Орбана перед парламентскими выборами

CentralAsia (CA) - В Будапеште (Венгрия) 15 марта прошли массовые митинги сторонников премьер-министра страны Виктора Орбана и его оппонентов в преддверии парламентских выборов. Об этом сообщают европейские СМИ.

В демонстрациях приняли участие десятки тысяч человек. Митинги рассматриваются как показатель уровня поддержки основных политических сил за месяц до голосования.

Премьер-министр Виктор Орбан выступил перед своими сторонниками на так называемом «Марше мира» у здания парламента. Он призвал избирателей активно участвовать в предстоящих выборах, назвав их «историческими», и подчеркнул необходимость улучшить результат правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» по сравнению с выборами 2022 года.

Орбан также заявил, что предстоящие выборы станут «выбором между войной и миром», обвинив оппозицию в попытках втянуть Венгрию в войну в Украине. По его словам, правительство намерено и дальше защищать суверенитет страны, в том числе от давления со стороны Брюсселя.

На плакатах сторонников Орбана были надписи «Мы не будем украинской колонией» и «Остановите войну», а также изображения президента Украины Владимира Зеленского и лидера оппозиции.

Главный соперник Орбана — лидер оппозиционной партии «Уважение и свобода» (TISZA), депутат Европарламента Петер Мадьяр провёл митинг на площади Героев. В своём выступлении он назвал кампанию правительства «смешной пропагандой» и заявил, что Венгрия должна оставаться частью Европейского союза и НАТО.

Мадьяр также обвинил премьер-министра в попытке ограничить свободу страны и заявил о возможном вмешательстве российских структур в выборы.

Парламентские выборы в Венгрии назначены на 12 апреля. По данным ряда опросов, партия TISZA в настоящее время опережает правящую партию Орбана. Европейские СМИ отмечают, что предстоящие выборы могут стать самым серьёзным политическим испытанием для Орбана с момента его возвращения к власти в 2010 году.