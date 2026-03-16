Президент Франции призвал Иран прекратить атаки на страны Ближнего Востока

CentralAsia (CA) - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что провёл телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и призвал Тегеран прекратить удары по странам Ближнего Востока. Об этом французский лидер сообщил 16 марта в социальной сети X.

По его словам, во время разговора он призвал иранского президента «немедленно положить конец неприемлемым атакам, которые Иран совершает против стран региона — напрямую или через доверенных лиц, в том числе в Ливане и Ираке».

Макрон предупредил, что нынешняя «неконтролируемая эскалация» может ввергнуть весь регион в хаос с серьёзными последствиями как сейчас, так и в долгосрочной перспективе.

Президент Франции также подчеркнул, что действия Парижа носят исключительно оборонительный характер и направлены на защиту национальных интересов, региональных партнёров и свободы судоходства.

Кроме того, Макрон заявил, что свобода судоходства в Ормузском проливе должна быть восстановлена как можно скорее.