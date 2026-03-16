Граждане могут участвовать в принятии решений в цифровом формате

CentralAsia (MNG) -  Министерство цифрового развития, инноваций и связи проводит пилотное внедрение рекомендаций политики «Цифровой аймак» в аймаках Дархан-Уул и Өвөрхангай в рамках усилий по ускорению цифровой трансформации в регионах.

В рамках этой инициативы внедряется инфраструктура информационных систем для улучшения координации между предприятиями, гражданами и государственными организациями. Цель инициативы — упростить доступ к государственным услугам в электронном виде и создать возможности для участия граждан в принятии решений посредством цифровых платформ.

В связи с этим главам аймаков, столиц, сомонов и районов было поручено внедрить руководящие принципы «Цифровой аймаг, умный город», оказать профессиональную и методологическую поддержку, а также разработать индекс и методологию для оценки прогресса в этом переходе.

