Спикер Учрал встретился с послом Индии Атулом Малхари Готсурве

CentralAsia (MNG) - 13 марта председатель Великого Государственного Хурала Монголии Учрал Ням-Осор принял посла Республики Индия в Монголии Атула Малхари Готсурве. Об этом сообщает вебсайт парламента Монголии.

Посол Готсурве поздравил спикера Учрала с избранием на пост спикера Великого Государственного Хурала и председателя Монгольской народной партии (МНП). Он также представил Индийско-монгольскую парламентскую группу дружбы, в состав которой входят члены обеих палат индийского парламента, и представил список ее членов вместе с соответствующими материалами.

Спикер Учрал выразил удовлетворение тем, что стратегическое партнерство между Монголией и Индией продолжает углубляться, особенно в экономической сфере. Он подчеркнул важность расширения сотрудничества между законодательными органами двух стран, включая парламентские группы, постоянные комитеты и административные органы.

Подчеркивая проводимые в Монголии правовые реформы в рамках инициативы «Чөлөөлөе» (Освобождение), он рассказал об усилиях по сокращению чрезмерно бюрократических правил, приведению законов в соответствие с Конституцией, защите граждан от роста цен и инфляции, содействию свободной конкуренции в бизнесе, ликвидации ненужных систем лицензирования и проведению реформ в финансовом секторе.

Спикер выразил уверенность в том, что Великий Государственный Хурал поддержит эти реформы, и отметил, что проекты, реализуемые в рамках льготных кредитов и грантов Индии, такие как проект нефтеперерабатывающего завода, символизируют крепкую дружбу и сотрудничество между двумя странами. Он также поблагодарил индийский парламент, включая Лок Сабху, и посла за их ценный вклад.

Посол кратко изложил экономические, образовательные и культурные проекты, реализуемые в рамках стратегического партнерства между Монголией и Индией. Он отметил значительный рост сотрудничества в сфере торговли, финансов и переработки сельскохозяйственной продукции. Кроме того, он выразил свою приверженность инициативам, направленным на расширение регионального и международного сотрудничества и укрепление связей между законодательными органами двух стран.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения