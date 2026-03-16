Впервые представители граждан приняли участие в открытии весенней сессии ВГХ

CentralAsia (MNG) - Сегодня (16.03.2026) открылась весенняя сессия Великого Государственного Хурала (ВГХ) Монголии 2026 года.

На открытии ВГХ присутствовали президент Монголии Хүрэлсүх Ухнаа, премьер-министр Занданшатар Гомбожав, председатель Конституционного суда, председатель Верховного суда, генеральный прокурор, члены правительства, глава администрации президента, руководство столицы и организаций, непосредственно подчиняющихся ВГХ, главы дипломатических миссий в Монголии и главы постоянных представительств международных организаций.

На сайте монгольского парламента также сообщалось, что это было особое событие, поскольку впервые на открытие сессии ВГХ были приглашены представители граждан.

В конце своего выступления председатель ВГХ Учрал Ням-Осор призвал членов политических партий и коалиционных групп в парламенте работать с высокой ответственностью, отстаивать национальные интересы, проводить профессиональные дебаты и содействовать плюрализму в свете нынешнего состояния напряженности, необходимости освобождения граждан и частного сектора от государственной бюрократии, осуществления реальных изменений в антикоррупционной политике и деятельности, а также обеспечения того, чтобы экономический рост достигал порога домохозяйств.

После выступления председателя Великого государственного хурала прозвучал Монгольский государственный гимн.

