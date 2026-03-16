Казахстанцы поддержали проект новой Конституции на референдуме

CentralAsia (KZ) - Граждане Казахстана поддержали проект новой Конституции страны. Об этом свидетельствуют предварительные итоги референдума, состоявшегося 15 марта, основанные на данных экзитполов.

По информации Института евразийской интеграции, новую редакцию Основного закона поддержали 86,7% проголосовавших. Экзитпол института комплексных социальных исследований «Социс-А» показал 87,4% голосов «за».

Согласно данным Института общественной политики партии «Аманат», за новую Конституцию высказались 88,6% участников опроса, а явка составила 72,1%.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с результатами экзитполов и выступил с заявлением в студии «Қазмедиа орталығы».

«Сегодня мы стали свидетелями поистине исторического события для нашей страны. Граждане Казахстана приняли участие в референдуме и поддержали конституционную реформу. Они отдали свой голос за будущее нашей родины. Согласно результатам экзитполов, можно с уверенностью сказать, что республика сделала исторический выбор в пользу новой Конституции», - заявил глава государства.

По словам президента, 15 марта будет ежегодно отмечаться как День Конституции, поскольку именно в этот день, по его мнению, народ страны определил дальнейший курс развития государства.

Основные положения проекта новой Конституции

Как отмечается, новизна проекта заключается прежде всего в новом концептуальном содержании, а не только в количестве изменений. Документ разработан с учетом современных требований и отражает изменения, произошедшие в обществе и общественном сознании в последние годы.

В числе ключевых целей конституционной реформы — укрепление государственности и независимости, повышение благосостояния граждан, а также создание современной политической модели управления.

Одним из центральных принципов новой редакции Основного закона становится приоритет прав и свобод человека. Раздел, посвященный правам граждан, является самым объемным и включает около 30 статей.

Проект Конституции также предусматривает:

формирование сильного и компетентного парламента;

создание эффективного правительства;

укрепление независимой и прозрачной судебной системы;

усиление роли политических партий и местных органов власти;

развитие механизмов взаимодействия между центром и регионами.

В документе также закрепляются гарантии неприкосновенности частной жизни, защиты персональных данных и цифровых прав, а также нормы, направленные на развитие образования, науки, технологий и инноваций.

Отмечается, что новая Конституция направлена на формирование системы власти, в которой все ветви власти будут независимы при принятии решений, а государственные институты будут ориентированы на защиту интересов граждан.

Власти Казахстана считают, что принятие новой Конституции станет основой дальнейшей модернизации страны и ответом на современные глобальные вызовы.

