В Пусане состоится Монгольский кинофестиваль

CentralAsia (MNG) - Третий Монгольский кинофестиваль пройдет с 16 по 18 апреля 2026 года в Пусанском киноцентре, Республика Корея.

Мероприятие приурочено к 10-летию Консульства Монголии в Пусане и направлено на популяризацию монгольской культуры и искусства. Организаторами фестиваля являются Фонд Ханнараэ, Пусанский киноцентр и Национальный совет кинематографии Монголии.

Для показа на фестивале были отобраны четыре фильма: документальный фильм «Хранитель Великой Гоби» режиссера Ган-Очира Е. и три полнометражных фильма: «Отец» режиссера Баттулги С., «В поисках Саранга» режиссера Нямджаргал Е. и «Свекровь» режиссера Таванбаяра Л.

