экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Пусане состоится Монгольский кинофестиваль

CentralAsia (MNG) -  Третий Монгольский кинофестиваль пройдет с 16 по 18 апреля 2026 года в Пусанском киноцентре, Республика Корея.

Мероприятие приурочено к 10-летию Консульства Монголии в Пусане и направлено на популяризацию монгольской культуры и искусства. Организаторами фестиваля являются Фонд Ханнараэ, Пусанский киноцентр и Национальный совет кинематографии Монголии.

Для показа на фестивале были отобраны четыре фильма: документальный фильм «Хранитель Великой Гоби» режиссера Ган-Очира Е. и три полнометражных фильма: «Отец» режиссера Баттулги С., «В поисках Саранга» режиссера Нямджаргал Е. и «Свекровь» режиссера Таванбаяра Л.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com