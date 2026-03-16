Стратегическое партнерство между Монголией и Турцией углубляется во всех секторах

CentralAsia (MNG) - 12 марта заместитель министра иностранных дел Амартүвшин Гомбосүрэн принял посла Турецкой Республики в Монголии Башака Юкселя Генча и обменялся мнениями по вопросам двусторонних отношений и сотрудничества.

Заместитель министра Амартүвшин отметил, что в последние годы активно развиваются отношения с Турцией, одним из третьих соседей Монголии и стратегическим партнером. Он выразил приверженность Монголии дальнейшему расширению и укреплению двусторонних отношений и сотрудничества, а также обсудил планы визитов, которые должны состояться в этом году.

Посол Башак Юксель Генч подчеркнула, что стратегическое партнерство между Монголией и Турцией углубляется во всех секторах, и выразила приверженность продолжению усилий по дальнейшему развитию сотрудничества во всех областях.

