экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Стратегическое партнерство между Монголией и Турцией углубляется во всех секторах

CentralAsia (MNG) -  12 марта заместитель министра иностранных дел Амартүвшин Гомбосүрэн принял посла Турецкой Республики в Монголии Башака Юкселя Генча и обменялся мнениями по вопросам двусторонних отношений и сотрудничества.

Заместитель министра Амартүвшин отметил, что в последние годы активно развиваются отношения с Турцией, одним из третьих соседей Монголии и стратегическим партнером. Он выразил приверженность Монголии дальнейшему расширению и укреплению двусторонних отношений и сотрудничества, а также обсудил планы визитов, которые должны состояться в этом году.

Посол Башак Юксель Генч подчеркнула, что стратегическое партнерство между Монголией и Турцией углубляется во всех секторах, и выразила приверженность продолжению усилий по дальнейшему развитию сотрудничества во всех областях.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com