Посол Кыргызстана в Монголии вручил копию верительных грамот

CentralAsia (MNG) - 12 марта заместитель министра иностранных дел Амартүвшин Гомбосүрэн встретился с новоназначенным послом Кыргызстана в Монголии Айбеком Молдогазиевым и получил копию его верительных грамот.

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся монголо-кыргызских отношений.

Заместитель министра Амартүвшин выразил удовлетворение тем, что отношения между двумя странами успешно развиваются на уровне «всестороннего партнерства». Он также выразил надежду на дальнейшее укрепление политического диалога и экономического сотрудничества между двумя странами.

Посол Молдогазиев заявил, что во время своего пребывания в Монголии он будет активно работать над расширением традиционных дружественных отношений и сотрудничества между Монголией и Кыргызстаном.

