экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Посол Кыргызстана в Монголии вручил копию верительных грамот

CentralAsia (MNG) -  12 марта заместитель министра иностранных дел Амартүвшин Гомбосүрэн встретился с новоназначенным послом Кыргызстана в Монголии Айбеком Молдогазиевым и получил копию его верительных грамот.

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся монголо-кыргызских отношений.

Заместитель министра Амартүвшин выразил удовлетворение тем, что отношения между двумя странами успешно развиваются на уровне «всестороннего партнерства». Он также выразил надежду на дальнейшее укрепление политического диалога и экономического сотрудничества между двумя странами.

Посол Молдогазиев заявил, что во время своего пребывания в Монголии он будет активно работать над расширением традиционных дружественных отношений и сотрудничества между Монголией и Кыргызстаном.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com