Монголия будет закупать 100% нефтепродуктов у России — заявил заместитель министра

CentralAsia (MNG) - Ситуация в Ормузском проливе приводит к росту цен на нефть и может повлиять на Монголию, добавил заместитель министра промышленности и минеральных ресурсов Монголии Бэгзсүрэн Энхтүвшин.

Китай запретил экспорт нефтепродуктов, поэтому Монголия будет импортировать все нефтепродукты из России, заявил на брифинге заместитель министра промышленности и минеральных ресурсов Монголии Бэгзсүрэн Энхтүвшин, передает ТАСС.

«В этом году мы не сможем импортировать нефтепродукты из Китая, поскольку он только что запретил их экспорт. Поэтому импорт из России покроет 100% потребностей Монголии в топливе. Мы стабилизировали цену на бензин АИ-92, контракт на поставку действует до 31 декабря 2026 года», — сказал он.

Ситуация в Ормузском проливе приводит к росту цен на нефть и может повлиять на Монголию, которая импортирует 97% своих нефтепродуктов из России, добавил чиновник. Обе страны договорились обеспечить стабильные поставки во время визита президента России Владимира Путина в Улан-Батор в 2024 году.

Заместитель министра также заверил, что Москва всегда готова оказать помощь Улан-Батору в поставках топлива, и подчеркнул, что Россия «давно и надежно обеспечивает монгольскую экономику важнейшими энергетическими ресурсами». Российско-монгольское соглашение предусматривает поставку 1,8-1,9 млн тонн нефтепродуктов и 60 000 тонн авиационного топлива в год на взаимовыгодной основе.

