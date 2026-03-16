91 гражданин Монголии вернулся в страну специальным рейсом

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии организовало 10 марта 2026 года специальный репатриационный рейс, доставивший 91 гражданина из Дубая по маршруту Улан-Батор – Дубай – Улан-Батор, выполненному авиакомпанией MIAT Mongolian Airlines. Авиакомпания задействовала команду из 23 человек, а операция была скоординирована с ВВС и органами гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов.

Эвакуация была организована после сообщений об эскалации конфликта на Ближнем Востоке, что нарушило коммерческие маршруты и привело к закрытию или ограничению воздушного пространства рядом стран; в последние дни в районах региона, затронутых военными действиями, разрешались только гуманитарные и экстренные рейсы, включая эвакуационные. Монгольские официальные лица заявили, что специальный рейс является частью более широких усилий государств по репатриации граждан из этого района.

