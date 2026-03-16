ЮНЕСКО предупредила о высокой вероятности цунами в Средиземноморье в ближайшие десятилетия

CentralAsia (CA) - Эксперты предупреждают о реальной угрозе цунами в Средиземноморском регионе. По оценкам специалистов, существует 100-процентная вероятность того, что в ближайшие 30–50 лет здесь произойдет цунами высотой не менее одного метра. Об этом говорится в оценках ЮНЕСКО.

По данным исследований, с начала XX века в Средиземном море и прилегающих регионах было зафиксировано около 100 цунами, что составляет примерно 10% всех зарегистрированных подобных событий в мире. Несмотря на то, что Средиземноморье традиционно считается относительно безопасным регионом, ученые отмечают, что даже небольшие волны могут представлять серьёзную опасность для густонаселённых прибрежных районов.

Цунами чаще всего вызываются сильными землетрясениями или извержениями вулканов и могут состоять из нескольких последовательных волн. При этом первая волна не всегда является самой мощной. Основную опасность представляют сильные течения, способные затоплять гавани, представлять угрозу для купающихся и наносить серьёзный ущерб прибрежной инфраструктуре.

Среди наиболее уязвимых районов эксперты выделяют несколько «горячих точек». Самый высокий риск наблюдается в Греции, особенно в районе острова Крит, Эллинской дуги и Эгейского моря, где Африканская тектоническая плита погружается под Евразийскую. Одним из крупнейших исторических примеров считается землетрясение 365 года на Крите, вызвавшее мощное цунами, распространившееся по всему восточному Средиземноморью.

К зонам повышенного риска также относятся юг Италии, включая Сицилию и Мессинский пролив, где землетрясение 1908 года вызвало цунами высотой до 13 метров. Определённая опасность сохраняется у побережья Испании, особенно в районе Балеарских островов и Валенсии, а также вдоль побережья Алжира и Марокко в Северной Африке.

Риск возникновения цунами существует и у побережья Португалии, где сходятся Африканская и Евразийская тектонические плиты. Хотя вероятность возникновения очень больших волн здесь ниже, чем в сейсмически активных районах Тихого океана, эксперты считают угрозу вполне реальной.

Западная Турция, особенно побережье Эгейского моря в районе Измира и полуострова Бодрум, также относится к зонам повышенной сейсмической активности, где возможны небольшие цунами. Умеренный риск сохраняется и у южного побережья Франции, включая районы Ниццы, Марселя и Тулона.

Эксперты отмечают, что особенность Средиземного моря заключается в его сравнительно небольших размерах. В результате цунами могут достигать побережья всего за 20–40 минут после землетрясения, что значительно сокращает время для предупреждения и эвакуации населения.

В настоящее время страны региона участвуют в региональной системе предупреждения о цунами ЮНЕСКО (NEAMTWS). Франция, Италия, Греция, Турция и Португалия также имеют собственные национальные центры мониторинга и предупреждения, которые передают сигналы тревоги в случае угрозы.

По оценкам специалистов, наибольшая тектоническая активность наблюдается в восточной части Средиземноморья — у берегов Греции, Турции и Италии. В центральной части региона риск оценивается как умеренный, а в западной — ниже, однако полностью исключить возможность цунами нельзя.